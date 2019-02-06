Ярославль, 6 февраля, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля в основном негативно восприняли увольнение заместителя мэра по ЖКХ Михаила Кузнецова. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Михаил Кузнецов

Это большая потеря для ЖКХ. Кузнецов, что называется, был в теме и на своем месте. Разбирался в вопросе досконально. Насколько я понимаю, это его решение. Михаил Александрович посчитал, что его не устраивает сложившийся уровень отношений с Владимиром Михайловичем (Волковым — мэром Ярославля — ИА REGNUM ). Из мэрии уходит едва ли не последний ярославец. Важно ведь не то, из Москвы ты или из Ярославля, а твои качества как специалиста. Сейчас складывается ощущение, что в Ярославль люди приходят временно, пересидеть, чтобы потом двигаться дальше по карьерной лестнице уже в другом месте, — сказал корреспонденту ИА REGNUM беспартийный депутат Дмитрий Петровский.

Похожую оценку высказал и депутат от «Справедливой России» Анатолий Каширин.

Кузнецова знаю с тех пор, как он пришел в мэрию, претензий к нему не было. Одно из немногих достоинств Слепцова, что замов он подобрал грамотных и толковых. Тем более, такой ответственный участок работы, который был у Михаила Кузнецова. Большая ответственность, с которой он справлялся достойно. Абсолютно не то время, чтобы увольнять Кузнецова. Если он уходит на повышение, то успехов на новом месте. Если в никуда, то, конечно, очень жаль. Но, уверен, как специалист он и в дальнейшем будет востребован, — сказал Анатолий Каширин.

Лидер ярославских коммунистов Евгения Овод не так однозначна в оценках заммэра, но согласна с тем, что специалист покидает мэрию по принципу «местным здесь не место».

С одной стороны, в его профессиональных качествах не приходится сомневаться. С другой — еще осенью на комиссии муниципалитета нам рассказывали, как хорошо город готов к зиме, техники и людей достаточно. И Михаил Кузнецов сидел и кивал головой. Я сомневаюсь, что его уволили именно за уборку. Думаю, что его уволили за то, что он ярославец. Все коренные ярославцы на серьезных постах в мэрии должны понимать — уволят всех, и заменят на подмосковных. К сожалению, все они сидят и молчат, как будто так и надо. Надеюсь, после увольнения Кузнецова они поймут, что нельзя мириться с этим беспределом, нужно бороться за свои права, — говорит председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Спокойнее была представитель ЛДПР.

Уход ярославских кадров — это, конечно, болезненно. С другой стороны — пришлый или не пришлый, не это важно. Главное, справляется специалист со своими обязанностями или нет. Когда назначали Волкова, я ему сказала: «Дай вам Бог терпения!» Иначе можно закончить так же быстро, как и Слепцов» — сказала депутат муниципалитета от ЛДПР Марина Дьячевская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ротация кадров в Ярославской мэрии началась после прихода на пост мэра Владимира Волкова в конце 2018 года. Волков обещал, что резких кадровых перемен не будет, однако активно начал менять ярославских чиновников и руководителей городских предприятий. Места ярославцев занимают выходцы из Люберецкого района Московской области, где Волков возглавлял городское поселение Красково. В точности также действовал и предшественник Волкова Владимир Слепцов, только новую команду он привез из подмосковных Химок.