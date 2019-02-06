Иерусалим, 6 февраля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. В «Твиттере» 5 февраля появился новый спутниковый снимок позиции ЗРК С-300 в районе населенного пункта Масьяф в сирийской провинции Хама.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

К спутниковому снимку идет описание. В нем говорится, что три пусковых установки ракет С-300 из четырех находятся в вертикальном положении, а четвертая покрыта маскировочной сеткой. Также дается оценка снимка: «С учетом напряженности в регионе и того факта, что пусковые установки находятся в вертикальном положении, это означает повышение уровня боевой готовности».

Далее в пояснении выражается недоразумение по поводу того, что одна из пусковых установок покрыта маскировочной сеткой. Отмечается, что это редкая ситуация, которая ставит вопрос о боевой готовности всей батареи в целом и о боевой готовности четвертой ПУ, в частности. В общем, по снимку задается вопрос: активирована ли данная система С-300 или нет.

Возможно, лучшим ответом на вопрос израильских «партнеров» будет практическое применение ЗРК С-300 во время очередной атаки ВВС Израиля на территорию Сирии.

Аккаунт в «Твиттере» принадлежит израильской компании ImageSat International. Ее специализация — поставка космических снимков Земли высокого разрешения. Место основного приемного центра фирмы — Тель-Авив. Одним из основных владельцев данной компании выступает концерн Israel Aerospace Industries, который относится к военно-промышленному комплексу Израиля.