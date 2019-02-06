Черкесск, 6 февраля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В Москву на допрос по делу сенатора Рауфа Арашукова вызван ряд следователей из Карачаево-Черкесии. Среди них, в частности, первый заместитель руководителя управления Следственного комитета России по республике Казбек Булатов, пишет РБК.

Sledcom.ru Следственный Комитет Российской Федерации

По данным издания, всего вызвано из КЧР для дачи показаний четыре человека, в том числе начальник центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов. Он якобы был причастен к расследованию дела об убийстве в 2010 году заместителя председателя молодежного черкесского движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова.

Оба названных представителя правоохранительных органов назывались неоднократно в СМИ близкими друзьями Рауфа Арашукова. По мнению родных убитого Жукова, они и помогали уходить сенатору от ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседания Совета Федерации. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений: участии в организованном преступном сообществе, причастности к убийству двух человек и оказании давления на следствие.

Позже был задержан и его отец Рауль Арашуков, которого обвиняют в создании преступного сообщества и хищении более 30 млрд рублей у ПАО «Газпром». По делу Арашуковых арестованы уже семь человек. Среди них топ-менеджеры газовых компаний Юга России и Северного Кавказа.

Убийства, в которых обвиняют младшего Арашукова, были совершены в 2010 году. В марте был убит Аслан Жуков, в мае — Фраль Шебзухов — советник главы правительства региона. Свидетели утверждают, что сенатор был заказчиком обоих преступлений. Их расследование велось в течение более восьми лет и не принесло результата, пока уголовное дело не было передано в Москву по указанию главы СКР Александра Бастрыкина.