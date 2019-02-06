Москва, 6 февраля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на отмене техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

«Мы предлагаем не «совершенствовать» техосмотр, а отменить его для личного автотранспорта, который не используется в коммерческих целях. Техосмотр легковых автомобилей следует оставить только для такси», — заявил Миронов.

Он недоволен тем, что правительство предлагает ужесточить требования к техосмотру.

«Вместо никому не нужной реформы следует уточнить установленный Правилами дорожного движения перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, и значительно усилить административную ответственность за подобные нарушения», — уверен депутат Госдумы.

Правительство обсудит варианты отмены техосмотра для тех или иных категорий автотранспорта только после того, как в Госдуме рассмотрят дополнительные меры по совершенствованию системы техосмотра, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.