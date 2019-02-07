Киев, 7 февраля, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Как провели кандидаты на пост президента Украины очередную неделю перед намеченными на 31 марта выборами, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Большое предвыборное турне начала Юлия Тимошенко, в своем выборе мест посещений стараясь быть ближе к народу (как на рынке в Черниговской области). В Сумской области она не упустила шанса посетить музей шоколада, где проехалась по «шоколадному королю», пообещав после выборов передать сюда еще один экспонат. На этом, впрочем, провокации в адрес Петра Порошенко не закончились, хотя и оставляя по себе ряд сомнений в собственной тимошенковской программе.

Про самого Порошенко появилось множество домыслов на тему того, почему он идет на выборы как самовыдвиженец, если у него есть собственная политическая сила. Может, гласят слухи, боится бунта соратников? Что же до противников, съезд, на котором президент объявил о выдвижении, подтвердил, что главными конкурентами его считаются Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. Последний стал центром главной сенсации, вырвавшись в лидеры гонки, об этом говорят результаты двух соцопросов, причем по одному он лидирует с 19%, а по второму — с 23%, что подтвердило: он действительно сейчас первый.

Почему? Протестное голосование? Избиратель выбирает не по принципу «за», а по принципу «против»? Неудивительно в ситуации с огромными антирейтингами Порошенко и Тимошенко.

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