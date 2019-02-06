Москва, 6 февраля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, требующий вставать на воинский учет по месту фактического жительства. Документ опубликован 6 февраля на сайте правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По нормам нового закона, граждане, незарегистрированные по месту их пребывания и фактического проживания, обязаны встать на воинский учет по месту жительства.

Закон распространяется как на граждан, подлежащих призыву на военную службу, так и военнослужащих, уволенных в запас.