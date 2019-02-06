Москва, 6 февраля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Действующей власти на Украине категорически нельзя было вмешиваться в дела церкви, заявил 6 февраля бывший президент страны Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

«Это категорически было недопустимо делать — вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания», — отметил Янукович.

Бывший глава государства напомнил, что на протяжении «всей истории Украины ни один из президентов не позволял себе вмешиваться в дела церкви». По его словам, все, что произошло в стране, направлено на разделение, вражду и ненависть.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине при поддержке светских властей, а также при прямом вмешательстве Вашингтона, произошло объединение раскольничьих организаций, а затем их признание Константинопольским патриархатом.

После этого Фанар закрепил украинских раскольников в качестве своей митрополии, а на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата начались гонения.

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