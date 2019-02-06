Брюссель, 6 февраля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В конечном итоге по условиям отделения Великобритании от Евросоюза удастся прийти к общим договорённостям. Такую надежду на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Брюсселе выразил глава Евросовета Дональд Туск.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

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Мэй решительно настроена осуществить Брексит без задержек

«Я очень верю, что общее решение возможно», — заявил Туск.

При этом сам глава Евросоюза заверил, что сделает «всё, что в его силах, чтобы найти» такое решение, пишет РИА Новости. При этом Туск отметил, что стоит подготовиться и «к возможному фиаско» по данному вопросу.

Глава Евросоюза добавил, что ЕС ждёт от Великобритании новых предложений по Brexit в ходе визита главы правительства Великобритании в Брюссель 7 февраля, однако полностью исключает пересмотр соглашения.

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Напомним, 7 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова отправляется на переговоры в Брюссель. За день до этого глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудит спорные вопросы по Brexit с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что сделка о выходе Соединённого Королевства из состава Евросоюза, достигнутая на переговорах руководства ЕС с британским премьер-министром Терезой Мэй, пересмотру не подлежит. По его словам, она является «лучшим и единственным способом обеспечить выход» Великобритании из ЕС. Ранее 29 января Палата общин парламента Великобритании проголосовала за поправку, запрещающую выход страны из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем.