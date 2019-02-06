Тюмень, 6 февраля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР), подало 4 февраля 2019 года в Арбитражный суд Тюменской области заявления о признании четырёх сделок по списанию со счетов СБРР недействительными. Ранее были поданы аналогичные заявления относительно девяти предприятий и физических лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АСВ.

Mankuta Арбитражный суд Тюменьской области

Агентство по страхованию вкладов просит признать недействительным списание со счёта ИП Николаевой Л.В. 2 млн рублей, которое было совершено 5 февраля 2018 года. Списание со счёта клиента, совершённое 31 января 2018 года, наличных денежных средств на сумму 2,3 млн рублей.

А также банковских операций, совершенных 31 января и 1 февраля 2018 года, по списанию со счетов ООО «Специализированный застройщик «Меридиан Констракшн Тобольск» и «Специализированный застройщик «Меридиан Констракшн Тюмень» 11,052 млн рублей в счёт погашения задолженности ООО «СК «Ной» по договору об открытии кредитной линии № 0001/17−004 от 31 мая 2017 года.

Также 21 января 2019 года Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий подало в Арбитражный суд Тюменской области о признании недействительными ещё девяти сделок.

Договора купли-продажи ценных бумаг № ТКК2301 от 23 января 2018 года, заключенного между СБРР и «Аванти Продактс эс.эр.о». Договора купли-продажи облигаций № SF-11 804/18 от 24 января 2018 года, заключенного между СБРР и «Шилдерсховен Файненс Б.В.», списания средств 2 февраля 2018 года со счёта ООО «Дельта» на 1,3 млн рублей.

А также операций по снятию с расчетного счета ООО «Плюс» наличных денежных средств на сумму 1,3 млн рублей, по списанию со счётов ООО «Реском-Инжиниринг» 25 января 2018 года 8,4 млн рублей, ООО УК «Ямалкомэнерго» 29 января 2,7 млн рублей, ООО «Стоунстрой» 30 января 812 тыс. рублей.

Кроме того, АСВ требует признать недействительными банковские операции, совершенные 1 и 2 февраля 2018 года, по списанию с расчетного счета ООО «НПП НГТ» денежных средств в размере 450 тыс. рублей и по списанию с расчетного счета ООО «Энко Строй» суммы в размере 4,2 млн рублей в счет погашения задолженности ООО «Энко Риэлти Групп» по договору об открытии кредитной линии № 17−079 от 15 сентября 2017 года.

Напомним, Центральный банк России отключил СБРР от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) 31 января 2018 года. Офисы финансового учреждения прекратили работу. Однако, как видим, банковские операции почему-то не прекращались. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у СБРР 6 февраля 2018 года, а 16 марта банк был признан банкротом.

Как ранее сообщало АСВ, в деятельности руководства СБРР прослеживались признаки недобросовестного поведения. Банкиров подозревают в выводе ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Помимо этого, из банка были похищены 560 млн рублей. На данный момент за кражу осуждены рядовые исполнители. Организаторы хищения находятся в международном розыске.