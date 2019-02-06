Москва, 6 февраля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Рост акций отдельно взятой стратегически важной компании, в частности «Роснефти», как и рост фондового рынка в целом, могут свидетельствовать о позитивных процессах в российской экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

eluela31 Нефть

Особенно важно, что «Роснефти», «Русалу» и другим компаниям удается демонстрировать хорошие результаты, несмотря на санкции, торговые войны, риски замедления глобального экономического роста и неоднозначную ситуацию на сырьевых рынках.

«Вместе с тем влияние этого фактора на курс рубля слабое, а на котировки нефти оно и вовсе отсутствует. Для рубля сегодня наиболее важны геополитические факторы, спрос нерезидентов на облигации федерального займа, политика ЦБ РФ, ситуация на нефтяном рынке, общие настроения инвесторов в отношении валют развивающихся стран и т.д.

Для нефти — в фокусе внимания ситуация с ростом добычи в США, торговыми войнами, темпами роста мировой экономики, мерами ОПЕК. Хорошие результаты «Роснефти» здесь практически ни на что не влияют», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, индекс МосБиржи обновил рекорд. Рост к новому максимуму спровоцировал рывок акций «Роснефти» (+4,3%). «Компания выпустила очень хороший отчет за 2018 год, в котором инвесторы увидели не только рост прибыли в 2,5 раза, но и сокращение долговой нагрузки.

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