Никосия, 7 февраля, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Прошедший 29 января в столице республики Кипр саммит южных (или средиземноморских) стран ЕС определил круг общих вопросов для всех участников и декларировал приверженность общим ценностям. Но так ли гармонично складываются отношения европейских «южан»? О проблемах как внутри средиземноморского клуба, так и в ЕС в целом рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Карпов.

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Общие интересы, определенные самим географическим положением средиземноморской семерки (Испания, Португалия, Франция, Греция, Кипр, Мальта, Италия), казалось бы, лежат на поверхности — это субсидирование сельского хозяйства и решение вопросов, связанных с миграцией из Африки и Ближнего Востока. Но реальность показывает, сколько различными могут быть подходы и какие крупные противоречия они могут вызывать.

Пока что рекордсменом по созданию внутренних проблем можно назвать Францию, президент которой Эммануэль Макрон в рекордные сроки ухитрился обрушить свой рейтинг и вызвать гигантское движение протеста т.н. желтых жилетов. Но если политика Макрона наследует традиции еврооптимистов, то в соседней Италии проблемы могут начаться из-за непонимания между пришедшими к власти умеренными евроскептиками из «Движения 5 звезд» и «Лиги». Итальянским политикам не удается пока что продавить собственные обещания, и в борьбе за принятие европейского бюджета итальянскому правительству приходится идти на компромисс с Брюсселем. А тем временем на севере Европы происходит формирование «Новой Ганзейской лиги», объединяющей страны Европы северной. Чем может закончиться усиленное перетягивание европейского одеяла по географическому признаку?

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