Магнитогорск, Челябинская область, 6 февраля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области одной из причин взрыва в седьмом подъезде многоэтажки на проспекте Карла Маркса мог стать недостаток этилмеркаптана — вещества, которое придаёт газу резкий запах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Администрация Президента России Последствия взрыва и разрушения дома в Магнитогорске

Чтобы установить или опровергнуть это достоверно, идут проверки.

Кроме того, по данным источника, предварительные результаты расследования взрыва и обрушения уже готовы. Согласно им, газ взорвался из-за искры, которая возникла при включении света. По версии следствия, в квартире после взрыва были живые люди. Они попытались выбраться наружу, но открытая дверь квартиры лишь усугубила ситуацию, так как газовоздушной смеси уже оказалось накоплено выше нижнего предела взрываемости.

Также, по информации источника, дом в десять этажей строили по технологии для пятиэтажек. В связи с этим при увеличенных нагрузках прочность несущих конструкций дома могла быть существенно снижена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла рано утром 31 декабря. После взрыва обрушился седьмой подъезд десятиэтажки. Погибли 39 человек.