Владимир, 6 февраля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Администрация Владимирской области не получала от ООО «Хартия» предложений по строительству экотехнопарка по переработке мусора, сообщили «Владимирские ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря владимирского губернатора Ольгу Петрову.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Если «Хартия» обратится с таковым в наш адрес, мы рассмотрим его в установленном законом порядке. Любые проекты в сфере обращения ТКО будут приняты только после самой надежной государственной экспертизы», — заявила Петрова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководство ООО «Хартия» заявило о планах построить в Александровском районе технопарк по переработке отходов мощностью до миллиона тонн в год. Полигон планируют разместить на границе с Ярославской и Московской областями и, соответственно, он будет принимать из этих регионов отходы на переработку. В проект компания готова вложить пять миллиардов рублей.

«Рассчитываем, что администрация Владимирской области заключит межрегиональные соглашения по мусору с Ярославской и Московской областями, потому что реализовать такой масштабный проект за счет мощностей Владимирской области не получится», — сказал ТАСС заместитель гендиректора Александр Одров.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин чётко обозначил свою позицию по «мусорному» вопросу: он согласился с мнением общественников о том, что московского мусора во Владимирской области быть не должно, но такие запреты не должны нарушать законодательство.

В начале февраля он посетил мусорный полигон в Александровском районе. Мусор туда свозят около 10 лет, и жители жалуются на такое «соседство» из-за зловония. Сипягин инициировал открытое обсуждение этой проблемы с участием федеральных экспертов и общественников. Было озвучено, что если эксперты сочтут, что больше складировать мусор на полигоне нельзя, его закроют.

«Очень непростые встречи. Крайне непростые проблемы. И решений простых не будет. Власть обязана действовать в правовых рамках, подавая тем самым пример жителям. Губернатор не имеет права поддаваться на провокации и махать шашкой. Разумные люди это понимают, и их в области большинство. А кричат и сеют панику, как правило, те, которым за это платят заинтересованные структуры. Мы будем идти только вперед и решать проблемы только цивилизованным путем. По закону!» — описал губернатор прошедшее мероприятие.