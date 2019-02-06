Лондон, 6 февраля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Фотокорреспондент из Великобритании Джон Кэнтли, похищенный исламистами в Сирии в 2012 году, всё еще жив. Об этом заявил замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

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О том, что Кэнтли остался в живых, Уоллес упомянул на брифинге, сославшись на данные разведки. Однако он не сообщил, почему сделан такой вывод и где именно удерживается журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника газеты The Sunday Times Джона Кэнтли в 2012 году захватили боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы удерживали его в сирийском городе Ракка и не раз снимали в пропагандистских видео. Так, в 2014 году было записано обращение Кэнтли из города Кобани. С 2016 года видеоролики с ним не выходили.

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