Санкт-Петербург, 6 февраля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Семья арестованных по обвинению в серьезных преступлениях отца и сына Арашуковых выставила на продажу квартиру в Санкт-Петербурге. За элитные апартаменты просят всего 99 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».

chmykh Жилой комплекс «Новая звезда»

В квартире дома на Каменном острове площадью на 260 кв. м расположены четыре спальни, гостиная с камином. Имеются также три ванных, гардеробная, терраса с мангалом, бильярдная. В сообщении телеграмм-канала говорится, что из окон квартиры открываются шикарные виды — панорама Малой Невки, Вяземского сада и паркового ансамбля Каменного острова.

Объявление о продаже корреспондент ИА REGNUM нашел на сайте риэлтерской компании Engel & Völkers. В нем говорится, что квартира находится в «современном жилом комплексе «Новая Звезда», который возведен холдингом RBI в 2005 году под управлением международной компании Bovis Lend Lease (Лондон)».

Стоимость такой шикарной квартиры явно занижена. А причиной называют возможное желание продать ее поскорее, пока элитное жилье не арестуют в счет погашения ущерба, нанесенного действиями фигурантов дела.

Стоит отметить, что официальных подтверждений сообщению о продаже квартиры семьей Арашуковых пока нет. Однако сходство интерьера (в частности, приметный павлин у изголовья кровати и изящная винтовая лестница) на фотографиях канала и на видео Следственного комитета, на котором показаны кадры обыска у Арашуковых, налицо. Риэлтер в ответ на вопрос корреспондентов отверг ее принадлежность семье Арашуковых, пишет «Комсобольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января по подозрению в участии в преступном сообществе, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. В тот же день был задержан его отец — советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Его обвинили в хищении у ПАО «Газпром» газа на сумму более 30 млрд рублей.

В настоящее время ведется следствие, в числе подозреваемых оказались также крупные топ-менеджеры ряда газовых компаний на Юге России и Северном Кавказе.

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