Москва, 6 февраля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Фонд национального благосостояния для того и создавался, чтобы когда есть возможность, пополнять его деньгами, а когда возникает необходимость, черпать из него средства. Именно поэтому динамика размеров Фонда национального благосостояния весьма неоднородная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сейчас же стоит учитывать еще и такой фактор, как снизившиеся цены на нефть. А именно за счет сверхдоходов от экспорта углеводородов по ценам выше 40 долларов за баррель и формируются средства фонда.

«Из-за снижения стоимости энергоносителей приток валюты в фонд замедлился, в то время как необходимость периодического использования этих средств никуда не девалась. Ничего страшного в том, что объемы фонда сократились на 3,3%, нет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2019 года сократился на 3,3%.

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