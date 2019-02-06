Тюмень, 6 февраля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В Тюменской области продолжает держаться аномальная морозная погода. Школьники следят за актировками — ежедневно отменяются занятия в учебных учреждениях. С начала февраля за медицинской помощью обратились девять человек, получившие обморожения различной степени тяжести, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

Напомним, по прогнозам синоптиков сильные морозы в Тюменской области продержатся до 10 февраля. В усиленном режиме работают все экстренные службы региона.

В соседней Курганской области максимально низкие температуры воздуха до минус 40 градусов по Цельсию были зафиксированы в Шатровском, Лебяжьевском, Петуховском и Макушинском районах.

Пресс-служба ГУ МВД России по Зауралью сообщает о спасении полицейскими 5 февраля обмороженной пары. Днём в дежурную часть города Кургана поступило сообщение, что в одном из садоводческих товариществ в сугробе лежат мужчина и женщина. Прибывший на место происшествия наряд полиции к садам подъехать не смог из-за высоких сугробов — морозная погода в Курганской области сопровождается метелями со снегом. Полицейские пошли пешком через подвесной мост и ближе к дачам услышали крики пострадавших. В сугробе они увидели лежащих мужчину и женщину с признаками обморожения.

«От холода они не могли назвать свои имена и объяснить причину произошедшего. Сотрудники полиции заметили, что на одном из участков из трубы идет дым, и приняли решение доставить людей в жилище, чтобы они отогрелись до прибытия МЧС и скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба полиции.

Люди были настолько обморожены. что не могли встать на ноги. Полицейские нашли доски и перенесли пострадавших в тёплое место. Сейчас мужчина и женщина находятся в больнице.

В ГУ МЧС по Курганской области напомнили о первой помощи при обморожении: перенести пострадавшего в теплое помещение, закрыть сухой повязкой место обморожения для уменьшения скорости отогревания, давать обильное теплое и сладкое питье для согревания изнутри.