Москва, 6 февраля, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Вряд ли исчезновение языков у двуглавого орла на логотипе Банка России связано с опасностью утечки информации перед заседанием 8 февраля, на котором будет приниматься решение по процентной ставке. Вероятнее всего, это дизайнерские изыски художников, делавших новое оформление логотипа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Возможно, кому-то высунутые языки кажутся не слишком эстетичными, хотя, вносить изменения в российский герб, имеющий в своей основе герб византийский, оба из которых существенно старше российского Центробанка, не совсем корректно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России упростил изображение двуглавого орла на логотипе в малом размере. Новый фирменный стиль удобнее и современнее. Орлы лишились языков, клюв стал закрытым, а контуры перьев — сглаженными.

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