Москва, 6 февраля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Минобороны РФ провело учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе военного ведомства, пуск был произведён 6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк.

Mil.ru Пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс»

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Целью являлось подтверждение тактико-технических и лётных характеристик перспективного ракетного комплекса. Ракета попала точно в цель.

https://twitter.com/mod_russia/status/1093080041892786176

«Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи выполнены в полном объёме», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года первый полк ракетных комплексов «Ярс» заступил на боевое дежурство в Козельском ракетном соединении.

Напомним, PC-24 «Ярс» — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ракета является модификацией комплекса «Тополь-М».