Москва, 6 февраля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Сотни людей собрались у здания Центральной клинической больницы 6 февраля, чтобы проводить в последний путь рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) в Москве. Церемония прощания началась в 11 часов, однако поклонники творчества артиста приехали на место ранним утром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

Дарья Антонова ИА REGNUM По просьбе родных Кирилла фото‑ и видеосъемка прощальной церемонии была запрещена

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

На церемонию прощания пустили только родных Децла: родителей, вдову, сына и близких друзей. Фото‑ и видеосъёмку в здании больницы, по просьбе родных, запретили. Поклонники Децла смогли проститься с рэпером под окнами больницы — они оставляли цветы и включали авторскую музыку в машинах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

Дарья Антонова ИА REGNUM Сын и мать Децла (Кирилла Толмацкого)

Церемония прощания завершилась аплодисментами в честь певца. Похороны артиста пройдут в закрытом от журналистов режиме на Пятницком кладбище.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после выступления в клубе Posh Lounge в центре Ижевска. В гримёрке артисту внезапно стало плохо, спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти музыканта стала сердечная патология.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

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