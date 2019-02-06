Ворсино, Калужская область, 6 февраля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Немецкая компания ELA Container планирует разместить в Калужской области сначала сборку, а затем производство мобильных помещений контейнерного типа. Соответствующее соглашение о сотрудничестве российское представительство компании подписало с правительством региона, сообщает 6 февраля пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

Evelyn Simak Помещения контейнерного типа

Соглашение предусматривает строительство завода на территории индустриального парка «Ворсино». По словам гендиректора компании ELA Container GmbH Гюнтера Альберса, на первом этапе в реализацию проекта будет инвестировано €6 млн (около 450 млн рублей). Запуск предприятия позволит создать 30 новых рабочих мест.

«В апреле мы начинаем строительство. Производство будет состоять из нескольких линий. Объемы производства зависят от запросов рынка — 10 тысяч или 20 тысяч контейнеров», — сообщил Альберс.

ELA Container GmbH — производитель зданий на базе блок-контейнеров различных типов — офисных, жилых, складских помещений, госпиталей, вахтовых поселков и других.

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