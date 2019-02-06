Москва, 6 февраля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Внесенные в законодательство после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове изменения недостаточны для предотвращения таких трагедий, заявил 6 февраля первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия в Кемерово

«Изменения, внесенные за это время в законодательство, носят несистемный характер и никак качественно не изменяют общую ситуацию», — цитирует РИА Новости Чуприяна.

По его словам, ничто не гарантирует, что новые трагедии такого масштаба не повторятся в будущем.

Напомним, пожар, унесший жизни 60 человек, произошёл в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. Большинство из погибших — дети. Фигурантами по уголовному делу в настоящее время проходят 12 человек.

В результате проверок пожарной безопасности, инициированных после кемеровской трагедии, в России была приостановлена работа 315 подобных центров.

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