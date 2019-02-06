Барнаул, 6 февраля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Решение увеличить пощади озимых культур может стать роковым для алтайских крестьян. Как сообщает ГТРК «Алтай», на полях с небольшим снежным покровом морозоустойчивые сорта пшеницы могут не выдержать таких продолжительных низких температур, какие наблюдаются в регионе этой зимой.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых в Алтайском крае

По оценке заведующей лабораторией Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий Веры Борадулиной, морозы в 30−40 градусов смогут вынести только посевы, укрытые 30−35-метровым слоем снега. А там, где участки оголены, озимая пшеница однозначно погибнет.

«В Сибири всё определяет снег», — подчеркнула эксперт.

Более точно обстановку с озимыми специалисты оценят после того, как морозы отступят. Определять жизнеспособность посевов будут выборочно, вырезая на полях монолиты — куски почвы.

Напомним, в 2018 году алтайские хозяйства планировали отвести под озимые около 200 тысяч гектаров земель. Помимо состояния озимых посевом крестьян волнуют цены на ГСМ. Цена литра дизельного топлива вновь растёт, приближаясь вплотную к отметке в 50 рублей.

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Морозы в Алтайский край пришли в конце января 2019 года. Температура воздуха местами опускалась до минус 50 градусов Цельсия.