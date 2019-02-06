Улан-Удэ, 6 февраля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков переходит на работу в администрацию города Улан-Удэ. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 февраля, в правительстве Бурятии.

Egov-buryatia.ru Алексей Цыденов (слева) и Игорь Шутенков

Глава региона Алексей Цыденов принял отставку Шутенкова. По словам Цыденова, нет более подходящей кандидатуры для решения накопившихся проблем города «эффективно и быстро».

«Более подготовленного человека в городе и республике сложно найти. Вот с учётом этого считаю правильным, что вы пойдёте в администрацию города, и приложите все усилия, чтобы накопившиеся вопросы решались максимально эффективно и быстро, чтобы жители города реально почувствовали изменение ситуации в городе», — сказал глава Бурятии, обращаясь к Шутенкову.

Среди задач, требующих решения в Улан-Удэ, чиновник назвал ликвидацию третьей смены в школах и очередей в детсады, работу с дорогами и городской инфраструктурой.

Какую должность Шутенков займёт в администрации Улан-Удэ, не уточняется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год Игорь Шутенков отчитался о доходах в размере 4,49 млн руб.

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Справка: Игорь Шутенков родился 12 июня 1966 года в городе Потсдам (ГДР). В 1988 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «инженер-экономист». Работал в налоговой сфере. С мая 2002 года являлся заместителем руководителя УМНС России по Бурятии. С июня 2007 года — замруководителя управления Федеральной налоговой службы по республике. С декабря 2007 года возглавлял минфин Бурятии. Указом главы региона от 10 октября 2007 года назначен первым заместителем председателя правительства Бурятии.