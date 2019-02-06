США заикнулись о новом ДРСМД, Британия притесняет СМИ России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Трамп не исключил возможности перезаключения ракетного договора;
- В Британии ограничивают работу российских СМИ;
- Москва уточнила сроки поставки С-400 в Турцию;
- Главу «Автодора» освободили от должности;
- На врио губернатора Санкт-Петербурга подали в суд.
Следующий выпуск слушайте в 17:00 (время московское).
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