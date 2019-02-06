Москва, 6 февраля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что с юмором относится к «компрометирующим» его публикациям. Главное — находиться в ладах с законом, заявил он журналистам 6 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков признался, что теперь уже легче воспринимает появление в СМИ «компромата» на него, хотя нельзя сказать, что переживаний по этому поводу нет совсем. Постепенно становишься менее ранимым, добавил он.

Читайте также: Песков нашёл ответ на вопрос о смысле жизни

Информационные кампании бывают разными, главное быть в ладах с законом. Тогда воспринимать их можно с юмором, сказал представитель Кремля и добавил, что скоро в медиапространстве может появиться новый «компромат» на него.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков назвал свою работу уникальной, так как она проходит возле президента Владимира Путина. Он является уникальным лидером и уже вошел в историю и России, и всего человечества, пояснил Песков.