Москва, 16 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 февраля, в Москве и Санкт-Петербурге покажут режиссерский дебют дизайнера Тома Форда«Одинокий мужчина». Ретроспективу устраивает проект «Артпоказ».

Цитата из к/ф «Одинокий мужчина». Реж. Том Форд. 1962. США Джулианна Мур и Колин Фёрт

События фильма разворачиваются в течение одного дня в 1962 году. Одинокий профессор литературы (Колин Фёрт), работающий в Лос-Анджелесе и переживающий смерть своего любовника, в начале дня «икс» решает всё изменить. Справиться с потерей мужчине помогает его давняя подруга, роль которой исполнила Джулианна Мур.

В основу фильма лег одноименный роман Кристофера Ишервуда. Том Форд приобрел права не только на книгу, но и на уже написанный по ней сценарий Дэвида Скирса. Однако текст не удовлетворил новоиспеченного режиссера в полной мере, поэтому он лично в течение двух лет вносил в правки.

Ретроспектива пройдет в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.