Москва, 8 февраля, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Появление электронных портфолио школьников в проекте «Московская электронная школа» (МЭШ) не даёт гарантии безопасности от взлома личного аккаунта учеников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила мама двоих детей, обучающихся в московских образовательных учреждениях, Екатерина Николаева.

ИА REGNUM

«По сути, аккаунты могут быть в доступе у кого угодно, нет никакой гарантии от взлома или утечки/изменения информации», — отметила родитель.

Николаева обратила внимание на то, что родителям не сообщают, каким именно образом осуществляется защита личных данных детей при использовании электронных технологий, в частности, уже внедрённого электронного дневника. При этом программные платформы электронного дневника могут находиться не на российских серверах, и накопление информации и обработка данных осуществляются с привлечением зарубежных фирм.

«После обсуждений мы поняли, что уже сейчас необходимо собирать выписки об оценках по заявлению в школах, где учатся дети, чтобы иметь на руках на крайний случай ведомости оценок. Взломы журнала уже фиксировались», — заявила Николаева.

Она отметила, что при использовании электронных дневников возникают противоречивые ситуации, когда в один день в тетрадях у детей могут стоять пятёрки, а в электронном журнале — тройки.

Напомним, как ранее заявил столичный градоначальник, в ближайшие годы МЭШ накопит уникальный объём информации, данных и образовательных технологий. Это позволит создать электронное портфолио каждого ученика от первого класса до выпуска из школы.

По словам Собянина, при помощи сбора анализа данных об учениках педагоги смогут анализировать результаты обучения школьников, прогнозировать их будущие достижения и выявлять дефицит знаний.

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