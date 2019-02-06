Пермь, 6 февраля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. В Перми морозным утром 6 февраля в беби-боксе медсанчасти №9 оставили новорождённого ребёнка. Руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова сообщила на своей странице в соцсети, что девочка родилась в домашних условиях. По предварительным данным, младенец родился на 37−38-й неделе, вес составил 2640 граммов.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Беби-бокс»

Пользователи соцсетей активно обсуждают новость и радуются, что живой и здоровый ребёнок оказался в руках врачей, а не в мороз в сугробе. В благотворительном фонде «Колыбель надежды» обратили особое внимание на то, что у родителей есть ещё время обдумать свои действия и вернуть дочь. Таким образом биологическим родителям вернули 12 детей.

Напомним, первый беби-бокс в Пермском крае появился в 2011 году. В настоящее время «окна жизни» работают в Перми, Березниках и Добрянке.