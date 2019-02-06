Москва, 6 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Найти в социальных сетях и пообщаться с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым у пользователей не получится. Дело в том, что у официального представителя Кремля аккаунтов в соцсетях нет. Об этом сообщил сам Песков на форуме «Медиадень».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мне они не нравятся. У меня нет потребности в этом», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что быть доступным и выполнять свои функции ему позволяет «тот контакт, который у него есть со СМИ».

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Как сообщало ИА REGNUM, не нуждается в соцсетях и президент РФ Владимир Путин. В частности, для того, чтобы быть ближе к людям, главе государства не нужен собственный микроблок в Twitte, как у главы Белого дома Дональда Трампа.