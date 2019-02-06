Москва, 6 февраля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Работа вместе с президентом РФ Владимиром Путиным является уникальной возможностью. Об этом заявил 6 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля признался, что ценит свое место. Пытаться покинуть эту должность было бы глупостью, так как работа уникальна по своей сути — она проходит рядом с Путиным.

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Песков назвал Путина необычным, уникальным лидером, президентом, который уже оставил след не только в истории России, но и всего мира. Он добавил, что дорожит своей работой и не собирается говорить, что она надоела.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал о внимательном отношении Путина к любым точкам зрения его подчиненных. Иногда на совещаниях высказываются диаметрально противоположные точки зрения, но глава государства их «абсорбирует» и всегда выслушивает.