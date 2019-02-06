Астана, 6 февраля, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В 2018 году ввод жилья на одного жителя Казахстана составил 0,68 кв. метра, что является первым показателем среди стран СНГ, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Женис Касымбек, сообщили 6 февраля в пресс-службе председателя правительства республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Министр отметил, что ввод жилья на одного человека в России составил 0,54 кв. метра, в Белоруссии — 0,4 кв. метра, в Узбекистане — 0,36 кв. метра.

По данным Касымбека, свои жилищные условия в Казахстане улучшили 113 тыс. семей. Министр добавил, что в 2019 году планируется построить 13 млн кв. метров жилья. За счет этого свои жилищные условия улучшат 118 тыс. семей, подчеркнул Касымбек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Женис Касымбек заявил, что на строительство арендного жилья для многодетных семей министерство выделит 35 млрд тенге ($93 млн), что на 40% больше, чем годом ранее.