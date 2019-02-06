Москва, 6 февраля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Сегодня, 6 февраля, во второй половине дня российский рубль будет подвержен влиянию со стороны спроса на ОФЗ. За январь эта новость стала достаточно спекулятивной и привлекательной для волатильности рынка. Если спрос будет недостаточно сильным, а это высоковероятный сценарий, то рубль будет падать к уровню 66 относительно доллара США, и 74,7 против евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Дополнительным фактором давления на рубль может сказаться динамика нефти с мире. Так, баррель нефти может начать дешеветь на фоне последних сообщений из Австралии об ожидании замедления темпов экономического роста. Учитывая последнюю реакцию рынка на решение Банка Австралии оставить низкой учетную ставку (заседание РБА было 5.02.19. Ставку оставили неизменно на низком уровне в 1,5% с 2016 года) мировое инвестиционное сообщество понимает неизбежность замедление экономики Китая (как основного торгового партнера Австралии), как следствие — будет сокращаться спрос на нефть», — пояснила эксперт.

Далее, из-за амбициозных объемов добываемой нефти Америкой и снижении спроса, перспектива снижения цен на нефть становится неизбежной. Для экономики России это можно назвать угрозой не только сегодняшнего дня с позиции влияния на рубль, но и на предстоящие годы.

«Причины, по которым рубль может не продемонстрировать ожидаемой реакции 6 февраля во второй половине просты — ожидание приятия решения по ставки ЦБ РФ8 февраля. Валютные спекулянты могут вести себя сдержанно перед основным событием Центробанка на этой неделе», — полагает Сальникова.

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