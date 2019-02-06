Москва, 6 февраля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. В Кремле прокомментировали, почему президент Владимир Путин реже даёт интервью российским СМИ, нежели зарубежным изданиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Как пояснил пресс-секретарь главы государства, у президента РФ недостаточно времени.

«У него мало времени. И он очень часто доступен для СМИ, практически ежедневно», — уточнил официальный представитель Кремля на форуме «Медиадень».

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Также Песков отметил, что в настоящее время российский лидер и вовсе редко даёт интервью, в том числе и зарубежной прессе, так как иногда «это не имеет смысла».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года президент РФ дал большую пресс-конференцию, которая проводится ежегодно. На это мероприятие были аккредитованы свыше 1,6 тыс. журналистов.