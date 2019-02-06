Ашхабад, 6 февраля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Позиция России в вопросе выхода из ДРСМД определена: Москва будет действовать зеркально по отношению к Вашингтону. Об этом заявил 6 февраля глава МИД России Сергей Лавров, комментируя готовность американского президента Дональда Трампа заключить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Выступая перед журналистами по итогам встречи с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым, Лавров подчеркнул, что со стороны России всё сказано в ответ на голословные обвинения США в нарушении договора. Позицию РФ определил президент Владимир Путин: действия будут зеркальными.

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Так как США приостановили участие в договоре, Россия сделала то же самое. По истечении оговоренного срока соглашение прекратит действовать.

В отношении дальнейших переговоров по проблематике стратегической стабильности и контролю над вооружениями позиция Москвы также изложена. По всем вопросам российская сторона передавала американским и в целом западным коллегам свои предложения, недостатка в инициативах нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД по причине «нарушения» его российской стороной. 2 февраля он официально сообщил о запуске процедуры выхода из соглашения, которая завершится в августе 2019 года.

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