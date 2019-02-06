Ярославль, 6 февраля, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Твердые коммунальные отходы из Ярославской области могут начать вывозить во Владимирскую область. О таких намерениях заявило руководство ООО «Хартия», которое планирует построить в Александровском районе «экотехнопарк» по переработке отходов на площади 100 га. Об этом сообщает ТАСС.

Мусорный полигон

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мусорный полигон планируется построить на границе с Переславским районом Ярославской области. Его мощность, как планирует «Хартия», должна составить до 1 млн тонн в год. Владимирская область не производит столько отходов, поэтому «Хартия» хочет, чтобы на переработку везли мусор из Московской и Ярославской областей.

Рассчитываем, что администрация Владимирской области заключит межрегиональные соглашения по мусору с Ярославской и Московской областями, потому что реализовать такой масштабный проект за счет мощностей Владимирской области не получится», — сказал ТАСС заместитель генерального директора компании «Хартия» Александр Одров.

Планы «Хартии» идут вразрез с принятой в Ярославской области территориальной схемой обращения с отходами. Она не предусматривает вывоз мусора в другие регионы.

Кроме того, в схеме запланировано строительство перспективного полигона «Ростов» на границе Ростовского и Переславского районов. Впрочем, в схему могут быть внесены изменения, учитывая, что «Хартия» является региональным оператором по обращению с ТКО в Ярославской области. ИА REGNUM выясняет позицию правительства Ярославской области по этому вопросу.