Челябинск, 6 февраля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В Челябинске Пенсионный фонд потребовал от получателя пенсии вернуть три копейки. Соответствующее уведомление опубликовано на сервисе Pikabu.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В уведомлении от управления ПФР по Тракторозаводскому району Челябинска говорится о том, что за период с 18 по 30 июня 2018 года гражданин получил лишку. Переплата пенсии составила три копейки. Этот факт выяснился после пересмотра размера пенсии.

«В связи с образовавшейся переплатой пенсии просим вас возместить вышеуказанную сумму в добровольном порядке», — говорится в уведомлении.

В комментариях к этой записи пользователи выражают возмущение. Впечатлил их и тот факт, что доставка письма пенсионеру обошлась явно не в три копейки, а гораздо больше, доставили его почтой. При этом к уведомлению приложены банковские реквизиты, и комиссия банка во много раз превысит сумму платежа.