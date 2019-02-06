Москва, 6 февраля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Смысл жизни заключается в созидании. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне кажется, что смысл жизни в созидании — будь то идеи, материальное, культурное, что-то осязаемое, духовное или участие в процессе созидания», — сказал официальный представитель Кремля на форуме «Медиадень».

При этом, как отметил Песков, иногда необходима и борьба за возможность творить. Однако в таком случае пресс-секретарь главы государства предпочитает «бороться только фрагментарно или там, где без этого нельзя».

«Мне не близко, что жизнь — это борьба», — признался Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, после избрания на должность главы государства в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что для него долг и смысл жизни — сделать всё для России и её мирного и процветающего будущего, для сбережения и «продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье».

Ранее Путин также говорил, что смысл жизни заключается в любви — «это и любовь к семье, к детям, к Родине. Это такое многообразное явление, которое в основе всякого нашего действия находится».