Астана, 6 февраля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана предложило увеличить строительство арендного жилья для многодетных семей, заявил глава ведомства Женис Касымбек, сообщает 6 февраля издание BNews.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В ходе пресс-конференции в правительстве министр прокомментировал трагический случай с гибелью пятерых детей при пожаре в Астане. По его словам, одной из целей программы «Нурлы жер» является повышение доступности жилья для многодетных семей.

Касымбек отметил, что в 2019 году правительство планирует увеличить финансирование арендного жилья на 40%, до 35 млрд тенге ($93 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова признала недостаточность существующих мер поддержки многодетных семей.