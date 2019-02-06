Владикавказ, 6 февраля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В Северной Осетии продолжается увеличиваться долг за свет и газ. Так, из суммы 4,717 млрд рублей, на которую республике в 2018 году была отпущена электроэнергия, остались не оплаченными 500 млн рублей. Задолженность за газ превысила 1 млрд рублей. Об этом в ходе заседания территориальной межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу под председательством главы РСО-Алания Вячеслава Битарова доложил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев.

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По его словам, фактический уровень оплаты за голубое топливо достиг 80%, передает «Осетия-Ирыстон». При этом общая задолженность за газ по республике за 2018 год снизилась на 600 млн рублей.

Между тем, несмотря на положительные тенденции, ситуация все же далека от нормальной, считает глава республики Вячеслав Битаров. По его словам, платежная дисциплина населения улучшилась, однако есть вопросы к теплоснабжающим организациям.

«Платежи с населения собираются, а оплаты нет. Считаю, нам совместно с правоохранительными органами нужно разобраться в деятельности этих предприятий, почему они не осуществляют платежи», — заявил Битаров.

Он отметил, что в деятельности этих предприятий необходимо разбираться совместно с правоохранительными органами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Северной Осетии был вскрыт факт перераспределения долгов предприятий за свет между простыми гражданами. Сотрудник одной из электросетевых компаний списывал долги предприятиям и начислял эти суммы населению.

Всего в 2018 году в регионе было возбуждено 51 уголовное дело, в том числе в отношении сотрудников МРСК «СевКавказЭнерго», «Владикавказских тепловых сетей» и «Владикавказских водопроводных сетей».

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