Вашингтон, 6 февраля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах суд вынес суровый приговор таксисту онлайн-сервиса пассажирских автоперевозок Uber Джейсону Долтону. Как сообщает The New York Times, окружной суд города Каламазу приговорил убийцу, 48-летнего мужчину, к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

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Напомним, преступление было совершено зимой 2016 года в штате Мичиган. 20 февраля Долтон, передвигаясь на спортивном внедорожнике, открыл беспорядочную стрельбу по людям в трёх разных частях южного округа Каламазу.

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Всего погибли шесть человек. Двух злоумышленник застрелил в автосалоне, ещё четверых — на стоянке ресторана Cracker Barrel. Кроме того, ранения получили ещё два человека. Долтон полностью признал свою вину.

Uber — онлайн-сервис автомобильных перевозок, с помощью которого можно воспользоваться услугами частных перевозчиков.