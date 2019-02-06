Дакка, 6 февраля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Анджелина Джоли, всемирно известная актриса, прилетела в столицу Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо» со ссылкой на данные министерства иностранных дел Бангладеш, Джоли прилетела в страну в качестве специального представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). При этом никакой официальной информации о визите актрисы сотрудники отделения УВКБ в Бангладеш не предоставили.

Richard Hebstreit Анджелина Джоли

Спецпредставитель УВКБ ООН намерена посетить район Кокс-Базар (на границе с Мьянмой). Изначально Джоли планировала приехать в Бангладеш в 2017 г., однако в тот момент поездка была отменена из соображений безопасности. В настоящее время актриса планирует посетить лагерь для беженцев-рохинджа в Кокс-Базаре.

Примечательно, что почти год назад (в мае 2018 г.) в лагерь для беженцев на юге Бангладеш приезжала другая известная актриса — Приянка Чопра, однако она приезжала в качестве представителя от другого органа ООН — ЮНИСЕФ.