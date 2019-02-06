Махачкала, 6 февраля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Более 30 млн рублей направит Республика Дагестан на борьбу с саранчей в 2019 году. Эта сумма в два раза больше, чем в 2018 году, и в четыре раза больше, чем было выделено в 2017 году. В ближайшие дни в регионе будет объявлен тендер, чтобы его победитель приступил к соответствующей работе. Об этом на рабочем совещании рассказал заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе ведомства.

Саранча

Министр напомнил, что в 2018 году было раннее отрождение саранчи. Лишь благодаря оперативным мерам, принятым совместно со специалистами из Республики Калмыкия и Ставропольского края, удалось пресечь массовое распространение вредителя.

По словам вице-премьера, своевременные действия позволили не потерять урожай в северной и центральной части республики на сумму в размере несколько десятков миллиардов рублей. Абдулмуслим Абдулмуслимов также добавил, что раннее отрождение саранчи может произойти и в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года из-за массового распространения саранчи режим чрезвычайной ситуации был введён в четырех районах Дагестана. В зоне поражения оказались Бабаюртовский, Кизлярский, Тарумовский и Ногайский районы. В последнем даже был объявлен сбор дополнительных средств: инициативная группа призывала пользователей земли дать хотя бы по 100 рублей за каждый свой гектар на закупку химикатов.