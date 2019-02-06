Москва, 6 февраля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В общежитие Минобороны в Москве, где выселяют семьи экс-сотрудников ведомства, приехали представители силовых структур во главе с собственником ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ул. Большая Пироговская, 51. В этом доме располагается общежитие Минобороны в Москве

Об этом корреспонденту 6 февраля сообщила действующий гражданский сотрудник Минобороны Светлана. Согласно представленным видеозаписям, военная прокуратура не пускает к жилым помещениям муниципальных депутатов Москвы, прибывших поддержать людей, а от постояльцев общежития требуют выселения из-за непригодности здания для проживания. Объект расположен по адресу: Москва, Б. Пироговская, 51.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом находится в плачевном состоянии

Светлана была выселена по решению суда 1 февраля 2019 года. Женщина проживала в квартире с 2000 года на основании лицевого счета и трудового договора. Взамен ей, как и другим жильцам, не предложили другого дома для проживания.

«Мы отработанный материал, как грязь из-под ногтей, выброшены на улицу посреди зимы. Они оперируют, что жилье аварийное. В здании не делали ремонт с 1974 года, наверное, специально, чтобы привести его в негодный вид. Жители хотят либо альтернативного жилья, либо ремонта здания», — заявила сотрудник Минобороны.

Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов сообщил, что 6 февраля состоится судебное слушание по вопросу выселения из комнаты 4 корпуса общежития матери четырёх детей.

Напомним, массовый характер ситуация с исками о выселении приобрела весной 2018 года, когда «Центральное ТУИО» Минобороны России обратилось в суд за выселением ряда граждан. Со слов жильцов, многие ответчики тогда не получали уведомлений о судебном заседании, а органы опеки не привлекались к участию в деле. Затем история немного затихла — до 5 декабря 2018 года, когда жильцам дали несколько дней на добровольное выселение. Сейчас люди пытаются обжаловать судебные решения, но безуспешно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Общежитие Минобороны в Москве

Ранее постановления с требованием освободить занимаемые жилые помещения были вручены 54 семьям, проживающим в доме. На сайте Хамовнического районного суда содержатся более 170 вынесенных в пользу истца решений. При этом, согласно решению Хамовнического районного суда за 2012 год, с которым ознакомился корреспондент ИА REGNUM, на экспертизу непригодности общежития к проживанию суд постановил «отказать Минобороны в удовлетворении требований о выселении жильцов». В документе говорится, что ответчикам должны были предложить жильё по договору соцнайма, и в настоящий момент оснований для выселения не имеется.

Читайте также:В общежитии Минобороны РФ снимают двери и выгоняют людей на улицу