Москва, 6 февраля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Журналистика играет большую роль в современном обществе. Она по-прежнему остаётся «четвёртой властью». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Сладкая жизнь». реж Федерико Феллини. 1959. Италия, Франция Журналисты

Однако, по словам официального представителя Кремля, в настоящее время эта сфера претерпевает изменения, причем не в лучшую сторону.

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«Иногда журналистика, как сейчас, как мне представляется, в транзитарном периоде», — сказал Песков.

Он отметил, что существует репортёрская, аналитическая, «в хорошем смысле» маргинальная журналистика. Главная задача каждой области — информирование людей.

«Современное общество не может быть здоровым без здоровой журналистики, которая играет роль общественного контролера», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в июле 2018 года в перечне почётных званий появились новые — «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ». Соответствующий указ, устанавливающий эти звания, подписал президент РФ Владимир Путин.