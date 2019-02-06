Новосибирск, 6 февраля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, в Красноярском крае и в Алтайском крае в ближайшие три дня сохранятся сильные морозы с минимальными температурами до — 40 °C, местами — до — 49 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 февраля, в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

Как уточнили в ведомстве, в сибирских регионах приведены в готовность более 8 тысяч оперативных групп и аварийно-восстановительных бригад, 731 стационарный пункт обогрева и питания и 157 мобильных пунктов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министерства, ведомства и службы сибирских регионов в связи с морозами функционируют в режиме повышенной готовности. Жителей просят соблюдать меры безопасности: не оставлять без присмотра печи, отопительные и электроприборы, отказаться от долгих прогулок и дальних поездок.

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