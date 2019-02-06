Москва, 6 февраля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Центробанк РФ определил показатели, по которым участников рынка ценных бумаг разделят на малых, средних и крупных. Таким образом Банк России планирует усовершенствовать регулирование некредитных финансовых организаций и контроль за ними, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Категории определят в зависимости от объема сделок, количества клиентов, стоимости ценных бумаг на счетах в депозитарии, количества лиц, которым открыты лицевые счета, где учитываются ценные бумаги. Рассчитывать все перечисленные показатели будут сами участники финансового рынка. Это позволит организациям самостоятельно относить себя к малым, средним или крупным и тем самым выбирать степень регуляторной нагрузки для своего бизнеса. Правила прописали в указании ЦБ РФ, которое опубликовано на официальном сайте Центробанка России и вступит в силу через 10 дней (17 февраля).

«Теперь у нас появилась возможность при разработке нормативных актов, затрагивающих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, внедрять элементы пропорционального регулирования. Мы планируем в будущем использовать такой подход в отношении требований к порядку и срокам предоставления отчетности профучастников. В дальнейшем после анализа целесообразности могут быть дифференцированы требования к внутреннему контролю, системе управления рисками, непрерывности деятельности, а также к корпоративному управлению», — отметила директор департамента рынка ценных бумаг и товарных рынков ЦБ РФ Лариса Селютина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ анонсировал запуск программного робота, который будет отслеживать финансовые пирамиды в сети интернет.