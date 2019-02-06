Екатеринбург, 6 февраля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Свердловской области стоит прекратить субсидировать бесплатное питание для школьников первых-четвёртых классов в Екатеринбурге. К этому призвала депутат городской думы Елена Дерягина на заседании комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cenya Glova Школьная столовая

Благодаря отмене субсидирования бюджет Свердловской области сможет сэкономить до 1 млрд рублей, который сейчас тратится на обеспечение бесплатного питания, считает парламентарий. В других регионах субсидии либо не распостраняются на всех детей, либо существенно меньше среднеуральских, сказала депутат

«Такого, чтобы кормили весь класс, — нигде нет. Детей-инвалидов и детей из многодетных семей кормят два раза в день. Помощь нужно оказывать адресно», — призвала Дерягина.

Кроме того, даже дети, на которых готовят еду в столовых, приносят еду с собой, из-за чего столовые вынуждены выкидывать часть продуктов. В этом виноваты и среднеуральские СМИ, считает депутат:

«Рост горячего питания не увеличился, потому что СМИ сделали своё дело», — считает Дерягина.

Так, в одной из школ родители массово отказались от питания в школьной столовой из-за «вброса» о гнилых овощах, которыми якобы кормили детей, напомнила депутат.

Отметим, 14 февраля 2019 года Ленинский районный суд рассмотрит требование свердловского Роспотребнадзора о ликвидации МУП «Золушка». Ведомство требует ликвидировать предприятие после выявленных нарушений в организации питания в школах Екатеринбурга и массовых отравлений детей.