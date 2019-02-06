Симферополь, 6 февраля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В 2018 году в Крыму в два раза увеличилось общее число случаев мошенничества по сравнению с предыдущим годом. Об этом 6 февраля в эфире местной радиостанции сообщила уполномоченная по правам человека в РК Людмила Лубина.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

«По сравнению с 2017 годом число случаев мошенничества увеличилось на 57%. В основном это различные виды изъятия средств у граждан. Это интернет-мошенники, телефонные мошенники, люди, которые собирают средства с дольщиков под строительство домов, а также различные кредитные организации, которые берут деньги у пенсионеров и инвалидов якобы под бешеные проценты и потом исчезают. Силовики знают об этом, они должны более активно действовать, проводить профилактику», — отметила омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Людмила Лубина предложила местным общественным организациям обратиться в дирекцию Интерпола с заявлением о том, что права человека на территории российского полуострова нарушают сами же международные организации.