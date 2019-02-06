Санкт-Петербург, 6 февраля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник («Партия роста») обратился в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением о защите чести и достоинства в отношении временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом сам депутат сообщил 6 февраля на своей странице в соцсети, выложив сканы исковых документов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Резник требует официально опровергнуть негативные высказывания Беглова в отношении депутата, сделанные, как предполагается, 23 января 2019 года во время посещения врио губернатора госпиталя для ветеранов войн на Старорусской улице.

Перед этим визитом в госпиталь Беглов побывал в Заксобрании Петербурга, где представлял депутатскому корпусу кандидатов в вице-губернаторы. Во время обсуждения Резник выступил с трибуны Заксобрания с резкой критикой в адрес Беглова как возможного кандидата в губернаторы.

Спустя несколько дней после этого в интернете появилась аудиозапись высказывания Беглова в адрес Резника, якобы сделанная в госпитале спустя несколько часов после событий в Заксобрании.

«Сегодня опять там один из депутатов, Резник, выступал и говорил, что надо сдать город фашистам», — цитируют СМИ эту аудиозапись. Кроме того, на записи слышны слова «с ума просто сошёл» в отношении Резника.

Однако в своем публичном выступлении в Заксобрании Максим Резник 23 января вообще никак не касался темы войны и блокады.

30 января в комментарии «Фонтанке» Александр Беглов признал, что выступал в госпитале перед ветеранами, но заявил, что «не присваивал» Резнику слова, касающиеся событий Великой Отечественной войны.

«Об этом говорили ветераны. Может, я повторил эти слова. У меня нет оснований не верить ветеранам и блокадникам. Слова вырваны из текста моего выступления. Я не говорил именно о Резнике. Неважно, Резник или кто-то другой… Много людей, которые говорят об этом, и я с этим не согласен. Если говорить о Резнике, то возьмите заседание правительства, где он обидел ветерана. После этого выступления ветераны и сказали эти слова. Я не хотел Резника обидеть, но я всегда поддерживал ветеранов», — сказал «Фонтанке» Александр Беглов.

Врио губернатора имеет в виду спор о событиях времен войны, который произошел 25 декабря 2018 года на заседании правительства Санкт-Петербурга, куда был приглашен и депутат Резник.

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Тем не менее, несмотря на пояснения Александра Беглова, Максим Резник посчитал себя оскорбленным словами чиновника и подал в суд.

В своем иске он требует признать не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство слова Беглова о том, что Резник якобы заявлял о целесообразности сдать Ленинград фашистам, и о том, что депутат сошел с ума.

Также Резник требует опубликовать официальное опровержение этих высказываний на главной странице сайта администрации Санкт-Петербурга и взыскать с Беглова 1 рубль в качестве компенсации морального вреда.

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